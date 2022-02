Le parc national de Tlemcen enregistre une "baisse significative" du nombre d’oiseaux migrateurs et sédentaires dans les plans d’eau de la wilaya, a-t-on appris jeudi auprès du parc.

Les cadres du parc ont constaté, après l’inventaire des oiseaux migrateurs établi en hiver, entre le 17 et le 26 janvier dernier, une "baisse significative" des oiseaux migrateurs et sédentaires dans les différents plans d’eau de la wilaya, où ils ont recensé 4.722 oiseaux contre 12.000 à la même période de l'an dernier, a indiqué à l'APS La chef de département des ressources naturelles, Khadidja Moulay Meliani.

La même responsable a également relevé une quasi absence d’oiseaux au niveau du lac de "Dhaya El Ferd", dans la commune d’El Aricha, classée zone humide, et s’étendant sur une superficie de 1.275 hectares, soulignant que ce lac est la région qui attire le plus d’oiseaux ces dernières années, sachant qu’elle enregistrait avant sa sécheresse quelque 35.000 oiseaux.

Selon la même source, ce recul est dû à la baisse du niveau d'eau, en raison de la faible pluviométrie et les conditions climatiques prévalant, en plus des labours aléatoires des agriculteurs, non loin des zones et la chasse à l’intérieur des plans d’eau et les barrages avec l’utilisation de filets qui empêchent les déplacements et la stabilité des oiseaux.

Mme Moulay Meliani a souligné que les citoyens demeurant à proximité de ces zones sont sensibilisés périodiquement, avec la coopération du parc national, pour déclarer l’existence de nouvelles espèces d’oiseaux et toutes les infractions qui entravent leur installation.

Les visiteurs sont également sensibilisés sur l’importance de protéger ces zones contre la pollution et leur préservation, en tant que milieu favorable à la vie et à la reproduction des différentes espèces d’oiseaux, qui jouent, pour leur part, un rôle important dans l'écosystème, selon la même source.

La même responsable a fait savoir que 28 espèces ont été recensées cette année au niveau de la zone classée "Dhaya El Ferd", les barrages de "Magoura", dans la commune de Sidi Djillali, "Boughrara", dans la commune de Boughrara, "Sekkak", dans la commune d’Aïn Youcef, "Soidi Abdelli", dans la commune éponyme.

Pour rappel, la wilaya de Tlemcen comprend deux zones humides classées, à savoir "Ghar Boumaâza", dans la commune de Sebdou, classée en juin 2003 zone humide d’importance mondiale et le lac "Dhaya El Ferd", dans la commune d’El-Aricha, classée en décembre 2004.