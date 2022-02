La wilaya d’El Bayadh a enregistré une production de 24.000 quintaux d’olives, à l’issue de la campagne de cueillette qui a pris fin dernièrement, a-t-on appris de la direction locale des services agricoles (DSA).

Le chef du bureau de l’organisation de la production et d’appui technique, Omar Remis, a souligné que la cueillette a touché plus de 240.000 arbres productifs répartis sur une surface de plus de 1.000 ha à travers l’ensemble des communes. Le rendement de la production à l’hectare a atteint 23 quintaux.

Plus de 80% de cette production a été transformée en huile d’olives, soit plus de 3.300 hectolitres ont été produits avec une moyenne de 16 litres au quintal. Le reste de cette production a été transformé en olives de table.

La production oléicole a connu, cette saison agricole, une hausse par rapport à l’année écoulée qui a vu plus de 21.000 quintaux réalisés, alors que la quantité d’huile d’olives extraite a atteint plus de 2.900 hectolitres.