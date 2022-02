Une opération d’implantation de parcelles de terrain à bâtir dans le cadre du programme des lotissements sociaux a été lancée jeudi dans les communes d’Ouargla et Rouissat, a-t-on constaté.

L’opération concerne 5.500 parcelles de terrain destinées à l’auto-construction, réparties entre les deux collectivités, a affirmé le directeur de l’Habitat, Fodil Benyounès, ajoutant qu’il s’agit de quelque 4.500 parcelles de 200 m2 chacune au quartier ‘’Hay Ennasr’’ (chef-lieu de wilaya) et 1.000 autres similaires à Rouissat (périphérie d’Ouargla).

Pilotés par la direction locale de l'urbanisme de l'architecture et de la construction, les travaux de viabilisation, d’ouverture des voiries et de réalisation des réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité et gaz) toucheront progressivement l’ensemble des sites en question, poursuit-il.

Les bénéficiaires ayant déjà obtenu leur titre de propriété, aides financières, permis de construire et procès verbal (PV) d’implantation, sont appelés à entamer les travaux de réalisation de leur habitation, a indiqué le wali, Mustapha Aghami.

Et d’ajouter que la wilaya s’est engagée à mettre fin au problème relatif aux oppositions des citoyens revendiquant la propriété de terrains destinés à accueillir des projets de développement, tels que le programme des lotissements sociaux, en soulignant que le livret foncier est considéré, selon la loi, comme un document obligatoire pour prouver le droit de propriété d’un bien immobilier.