La Maison algérienne d'édition et de distribution Alpha est présente dans les festivités de la 53e Foire du livre du Caire, avec 700 titres académiques, dont la plupart sont des publications récentes (2021-2022) dans plusieurs disciplines, notamment la littérature, l'économie, la gestion, l'histoire, la politique et le droit.

Dans son pavillon d'exposition, le directeur de la maison d'édition, Sadek Bourbia, a déclaré jeudi qu'il existait également des livres dans d'autres disciplines telles que l’information et la communication et les sciences sociales, estimant que la foire, qui figure parmi les plus grands rassemblements réels d'éditeurs, a permis au public égyptien et arabe de s'informer sur les différents arts, sciences et littératures algériens et sur l'industrie de l'édition.

M.Bourbia a affirmé que la participation à cette foire, qui a ouvert ses portes aux exposants le 26 janvier dernier, constitue "une occasion de plus pour faire connaître les publications de l’entreprise et aussi un rendez-vous important pour représenter la culture, la littérature et la pensée algériennes à travers la production intellectuelle et littéraire".

Il a remercié, à cette occasion, les autorités pour tous leurs efforts pour améliorer ce domaine et apporter une aide aux éditeurs.