L'Algérie accueille pour la première fois cette année la prestigieuse résidence de création musicale "One Beat", du 21 février au 13 mars, dans l'oasis de Taghit (wilaya de Bechar) et dans la capitale, avec la participation de 25 musiciens algériens, américains, et en provenance des pays nord africains et du Sahel.

Cette manifestation musicale, organisée par l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Algérie en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts et baptisée "One Beat Sahara", est une résidence de création musicale de haut niveau qui devra se dérouler durant deux semaine dans l'oasis de Taghit avant de se poursuivre pour une autre semaine à Alger, explique le musicien et chanteur Chakib Bouzidi, un des directeurs artistiques et initiateurs du projet en Algérie.

Durant cette résidence, les participants auront l'occasion d'échanger leurs expériences et leurs savoir-faire dans des ateliers thématiques de composition, d'écriture et d'enregistrement, en plus de pouvoir interagir avec l'environnement et la culture de l'oasis avec des échanges et des expositions d'instruments de musique dans les rues de cette petite ville touristique très prisée.

D'autres ateliers sur le "rapport de la musique à l'action sociale" et des opérations à caractère social et solidaire en collaboration avec le mouvement associatif local sont également au programme de "One Beat Sahara", connu pour son engagement social. La manifestation devra prendre fin dans la Saoura par un grand concert en plein air qui est prévu près de la station de gravures rupestres de Taghit, annonce Chakib Bouzidi.

Les résidences de compositions et de préparation de spectacles devrons se poursuivre à Alger, dans le cadre patrimoniale de la villa Dar Abdeltif, où des ateliers de promotion de l'art et de la musique algérienne sont également au programme avant de clôturer l'événement par un grand concert à l'Opéra d'Alger, Boualem-Bessaih, le 11 mars prochain, selon le directeur artistique.

Les participants devront se familiariser et travailler sur différents styles de musiques africaine et afro-américaine comme le diwan, le blues le Hip-hop et le jazz avec un focus particulier sur la musique raï et le chaâbi.

"One Beat Sahara" verra la participation de musiciens algériens et américains en plus de nombreux artistes en provenance de pays comme le Mali, le Niger, la Tunisie, ou encore la Mauritanie qui devront également produire un album collectif.

Leader du groupe "Ifrikya Spirit", connu pour sa recherche et son brassage musicale, et musicien maîtrisant un grand nombre d'instruments traditionnels africains, Chakib Bouzidi qui a participé à ce programme en 2019, a indiqué que cette session prévue en 2021 a été reportée à cause de la pandémie de coronavirus.

Autre invité de marque dans le staff de cette manifestation, le grand batteur, auteur compositeur algérien Karim Ziad qui a mené de très nombreux projets musicaux internationaux, et qui devra apporter son expérience et son savoir-faire aux musiciens participants. Il assure lui aussi la co-direction artistique de la résidence avec les Américains Domenica Fossati et Haile Supreme

"One Beat Sahara", qui se tiendra en célébration du dixième anniversaire de la création de cette résidence de création américaine, vise à exploiter les liens culturels, musicaux, linguistiques, patrimoniaux et identitaires qui rassemblent les pays d'Afrique du nord et du Sahel et la diaspora qui en est originaire, particulièrement celle installée aux Etats-Unis.

Un important volet de promotion est également pris en charge par ce projet qui prévoit une large diffusion continue de contenu multimédia sur les réseaux sociaux et les médias.

Lancée par "Found Sound Nation" en 2012 avec un financement du gouvernement américain, la résidence artistique "One Beat" rassemble annuellement, pendant un mois, de jeunes artistes talentueux de différents pays pour favoriser la création et sa promotion dans des tournées américaines.