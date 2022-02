Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 318 autres ont été blessées dans 284 accidents corporels de la circulation survenus en zones urbaines du 25 au 31 janvier 2022, a indiqué, jeudi, un bilan des services de la Sûreté nationale.

Comparativement aux statistiques enregistrées la semaine précédente, le bilan des accidents de la route a enregistré une hausse du nombre des accidents (+15), de celui des blessés (+20) et de celui des décès (+6), précise la même source.

Selon les données fournies, plus de 95 % des accidents de la route sont dus au facteur humain (non respect du code de la route et de la distance de sécurité, excès de vitesse, fatigue, manque de concentration lors de la conduite et autres raisons liées à l’état du véhicule).