L'ancien joueur de la sélection algérienne (entre 1967 et 1969) et de l’USM Bel-Abbès, Abdi Djilali est décédé dans la nuit de mercredi, à l’âge de 79 ans, a-t-on appris du club de l’Ouest du pays.

L'ancien international, né le 25 novembre 1943 à Sidi Bel Abbès, évoluait au poste de milieu offensif. Il compte six sélections en équipe nationale entre 1967 et 1969, pour un but inscrit. Il a disputé son premier match sous le maillot des Verts le 9 avril 1967, contre le Burkina Faso (victoire 3-1) et son dernier, le 23 mars 1969, contre le Maroc (défaite 1-0).

Le défunt compte dans son palmarès international aussi une participation avec la sélection nationale à la Coupe d’Afrique des nations 1968 en Ethiopie.

En club, il a fait l'intégralité de sa carrière avec l'équipe phare de sa ville natale, l’USM Bel Abbès (actuellement en Ligue 2), qu’il a défendu les couleurs pendant 14 saisons. Il l’a également entrainé plusieurs années, tout en la menant vers sa première coupe d’Algérie en 1991.

Le décès d’Abdi Djilali, qui sera inhumé après la prière du Dhohr au niveau du cimetière de Sidi Bel-Abbès, est intervenu dans la même nuit que celui d’un autre ancien joueur de l’USMBA, et de la légendaire équipe du Front de Libération nationale (FLN), Abdelhamid Zouba. Ce dernier a porté les couleurs de la formation de la "Mekerra" entre 1966 et 1969 avant d’embrasser une carrière d’entraineur, en drivant notamment le MC Alger avec lequel il a remporté un triplé historique (Championnat national, Coupe d’Algérie et Coupe d’Afrique des clubs champions) en 1976.