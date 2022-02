La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe énergétique grec DEPA ont conclu un accord portant sur l'extension du contrat, de long terme, relatif à la vente et achat de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le marché grec, et ce, à compter du 1er janvier 2022, a indiqué jeudi un communiqué de la compagnie algérienne.

Outre la livraison de cargaisons de GNL au groupe énergétique grec DEPA, l'accord prévoit également une "réadaptation des termes contractuels existants en accord avec les développements actuels et futurs des marchés énergétiques", précise le communiqué.