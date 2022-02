Huit candidats de la wilaya d’Aïn Temouchent se présenteront aux élections pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, prévues le 5 février, a indiqué mercredi le coordinateur de la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Belkheir Benmenkar.

Le même responsable a indiqué, à l’APS, qu’en prévision de ces élections, la délégation de wilaya de l’ANIE a reçu 9 dossiers de candidats de partis politiques et d’indépendants, élus d'assemblées populaires communales et de wilaya, faisant savoir que huit candidatures ont été acceptées et un dossier ne remplissant pas les conditions légales a été rejeté.

La même instance a mis en place tous les moyens humains et matériels permettant aux 447 élus locaux d’accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions et de choisir un candidat pour devenir membre du Conseil de la nation, selon M. Benmenkar.

Deux bureaux de vote ont été mis en place au niveau du siège de l’assemblée populaire de wilaya pour l’opération de vote, encadrée par quatre magistrats e t un greffier au niveau de chaque bureau de vote, en plus d’encadreurs de réserve.

En plus de la mobilisation de trois délégués de wilaya, supervisés par le coordinateur de l’ANIE pour la bonne marche de l’opération électorale, un staff médical a été mobilisé pour veiller à l’application rigoureuse des mesures du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie du Covid-19, a-t-on indiqué.