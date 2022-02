Le parti "Voix du peuple" participe, avec 12 candidats, aux élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation prévues le 5 février, a déclaré mercredi son président, Lamine Osmani.

La participation du parti à cette échéance "traduit sa volonté de contribuer efficacement au renouvellement des institutions élues sur lesquelles repose l’Algérie nouvelle pour réaliser le changement escompté, particulièrement pour ce qui est des mentalités", a précisé M. Osmani lors d’une conférence animée au siège du parti. Cette participation "reflète également la volonté du parti de permettre aux personnes intègres de prendre part au processus politique, pour lutter contre l’argent sale et cristalliser la vision du parti".

Le nombre de candidats aux élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation est de 475 candidats représentant 22 formations politique ainsi que des listes indépendantes.

A cet effet, M. Osmani appelle à "revoir la teneur du discours politique pour l’adapter aux derniers développements, notamment pour ce qui est de l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TIC), de manière à attirer de larges franges de la société, particulièrement les jeunes, et les impliquer dans la vie politique".

Dans ce sens, le président du PVP a insisté sur l'impératif de "changer les mentalités et les notions sur le rôle des formations politiques", appelant à trouver des alternatives et des solutions aux problèmes et à ne pas se contenter de la critique infondée ".

Au plan international, M. Osmani a salué les positions diplomatiques de l’Algérie qui, a-t-il dit, ont permis de "retrouver la véritable place de notre pays dans les fora internationaux", mettant en avant "les efforts de l’institution militaire qui veille sur la sécurité du citoyen et du pays, au regard des enjeux régionaux et internationaux".