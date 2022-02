La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, a reçu, mardi, l'ambassadrice du Royaume-Uni en Algérie, Sharon Wardle, avec qui elle a examiné les moyens de renforcer la coopération environnementale entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué plusieurs volets d'intérêt commun, au premier rang desquels «les résultats de la 26e Conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue en novembre 2021 à Glasgow, au Royaume-Uni , et qui a vu la participation de l'Algérie représentée par Mme Moualfi», précise le communiqué.

Dans ce cadre, Mme Moualfi a affirmé «la disponibilité de l'Algérie à développer un cadre de coopération avec le Royaume-Uni pour lutter contre les dangers des changements climatiques dans la limite des capacités nationales».

La ministre a également passé en revue - selon la même source - l'expérience de l'Algérie dans le domaine de la gestion des déchets et de la préservation des écosystèmes à travers les projets lancés par l'Algérie, à l'instar du projet pilote de réhabilitation de la décharge de Oued S'mar, reconvertie en espace vert et qui s'inscrit dans les directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'amélioration du cadre de vie du citoyen.

Ils ont également discuté des voies et des mécanismes de coopération et de partenariat entre les deux pays à travers la concrétisation des termes de l'accord conclu entre l'Algérie et la Grande-Bretagne dans le domaine de l'environnement et leur mise en service.

Les deux parties ont convenu de poursuivre le travail conjoint et la nécessité de renforcer les canaux de coordination afin d'échanger les expériences dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets, ajoute le communiqué.