L’antenne de wilaya d’Oran de l’Agence nationale d’appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) s’attèle à élaborer une carte des activités et des métiers qu’offrent les communes de la wilaya et à recenser les besoins, en vue d’orienter les porteurs de projets, a-t-on appris mardi du directeur d’antenne, Abdelkader Ghomri.

En application d’une approche économique dans le domaine de la création de micro-entreprises, le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises a approuvé plusieurs mesures, dont l'élaboration d'une carte nationale des professions et des métiers, instruisant les responsables de wilaya d'élaborer une carte des professions, activités et métiers, ainsi qu'une liste des projets à concrétiser dans les communes, a indiqué M. Ghomri.

Cette opération intervient dans le cadre de l’inventaire et du recensement des besoins des communes de la wilaya en métiers, professions et activités et des projets à réaliser pour orienter les micro-entreprises qui seront financées par l’ANADE. Dans cette optique, une série de rencontres et réunions sont organisées avec les chefs de dairas et présidents d’APC dont celles tenues dernièrement au niveau des daïras de Bethioua, Arzew, Gdyel et Es-Sénia, consacrées à recenser les préoccupations et les besoins concernant la création de micro-entreprises et les activités générant de la richesse.