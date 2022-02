Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a affiché mercredi des résultats record en 2021, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de voitures vendues ou de bénéfice net. La prestigieuse marque au cheval cabré a ainsi livré 11.155 voitures en 2021, en hausse de 22,3% sur 2020 mais aussi de 10,1% par rapport à 2019, selon des chiffres publiés dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a progressé à 4,27 milliards, en hausse de 23,4% sur un an et de 13,4% par rapport à 2019, tandis que le bénéfice net a atteint les 833 millions d'euros contre 609 millions un an plus tôt, selon la même source. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé sur un an de 34%, à 1,53 milliards d'euros. Toutes les régions du monde enregistrent une croissance à deux chiffres: l'Europe-Moyen-Orient-Afrique grimpe de 14%, le continent américain de 21,8%, et la région Chine-Hong Kong-Taïwan enregistre une explosion exceptionnelle de +97,1% en raison de la comparaison très favorable par rapport à l'année précédente. Les revenus du constructeur provenant de la vente de voitures et pièces détachées ont augmenté de 26% à 3,57 milliards d'euros sur l'année, tandis que les recettes liées à la sponsorisation et à la marque, ont progressé de 10,4% à 431 millions d'euros grâce à un calendrier de Formule 1 plus favorable. Si les activités du groupe ne sont pas touchées "par des restrictions dues à la pandémie de Covid-19", Ferrari prévoit pour 2022 une hausse du chiffre d'affaires d'environ 4,8%.