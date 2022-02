Les prix du blé et du maïs étaient en légère baisse mercredi à la mi-journée sur le marché européen, toujours très volatil, dans un contexte encore incertain sur le front ukrainien, mais face à une demande soutenue. Sur Euronext, le prix du blé tendre perdait 1,50 euro à 267,75 euros la tonne sur l'échéance de mars et 1,25 euro sur celle de mai à 267,25 euros la tonne, pour environ 15.700 lots échangés.

Le prix du maïs perdait un euro sur l'échéance de mars à 252 euros la tonne et était stable sur celle de juin à 252,5 euros la tonne, pour environ 600 lots échangés. Dégringolade lundi, rebond mardi, consolidation mercredi : le marché des céréales se cherchait un cap sur Euronext, alors que les opérateurs se montrent moins inquiets d'une escalade entre Russie et Ukraine.

Les prix restent à des niveaux très élevés, autour de 260 euros la tonne de blé à brève échéance contre près de 200 il y a un an. Même tendance pour le maïs, autour de 250 euros la tonne, contre 188 euros il y a un an. Sur la scène internationale, la Jordanie a acheté 60.000 tonnes de blé meunier, sans doute roumain, à 326 dollars la tonne, chargement et fret compris pour le mois d'août. La Tunisie a lancé un triple appel d'offres pour l'achat de 75.000 tonnes de blé dur, 100.000 tonnes de blé tendre et 75.000 tonnes d'orge fourragère, tandis que la Turquie a lancé un gros appel d'offres pour 325.000 tonnes de maïs.

Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a annoncé la vente, par des opérateurs privés, de 110.000 tonnes de maïs au Mexique. Sur le marché américain, le maïs bénéficie de la fermeté du soja, au plus haut depuis sept mois, entrant en compétition dans les intentions de semis ce printemps.