Un trio arbitral algérien sous la conduite de Mustapha Ghorbal dirigera le match d'ouverture de la Coupe du mondes des clubs entre les Emiratis d'Al Jazira et les Néo-zélandais d’Auckland City FC, jeudi au stade Mohammed Bin Zayed (20h30), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) mardi.

Le directeur de jeu algérien sera assisté de ses deux compatriotes, Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari.

Pour rappel, Mustapha Ghorbal a arbitré le match d'ouverture de la CAN 2021 entre le Cameroun et le Burkina (2-1).

Le trio algérien, l'unique représentant africain, a dû quitter la CAN- Cameroun 2021 pour rejoindre la capitale Emiratie pour assister à des séminaires avant d’entamer la compétition.

Le vainqueur du match d'ouverture affrontera les Saoudiens d’Al-Hilal pour rejoindre Chelsea, champion d’Europe, en demi-finale.