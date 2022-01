Une commission relevant du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques effectue depuis mercredi une visite d'inspection des installations et des projets du secteur situés dans cinq communes longeant le littoral dela wilaya de Chlef, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction de la pêche et des productions halieutiques.

Une commission ministérielle composée de deux inspecteurs et du conseiller du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques effectue depuis mercredi une visite d'inspection des installations et projets du secteur situés dans les communes de Beni Haoua, Oued Goussine, Ténès, Sidi Abderrahmane et El Marsa, a précisé le communiqué.

Cette visite a permis d'inspecter les ports de pêche longeant le littoral de Chlef, la pêcherie et l'unité de fabrication de glace à Ténès, ainsi que la zone d'activités aquacoles à Sidi Abderrahmane et des projets d'aquaculture des deux sociétés "El Mokretar Aqua" et "Med Aquafish".

A cette occasion, la délégation a visité le site choisi pour la réalisation du projet d’une plage pour la pêche artisanale dans la commune d’Oued Goussine, où il a été proposé de soumettre le projet à l'étude technique au titre du programme de développement local et des collectivités locales.