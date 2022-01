Les services de la sûreté de wilaya de Sétif ont mis fin à l’activité d’un réseau international composé de 11 individus spécialisés dans le trafic de drogue dure et saisi environ 3.000 comprimés psychotropes et 40 grammes de cocaïne, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps constitué.

L’opération a permis également la saisie de deux véhicules touristiques utilisés pour les déplacements des membres de ce réseau qui compte parmi ses membres huit individus issus d’une wilaya frontalière, a souligné le chargé de la communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Abdelouahab Aissani.

Selon la même source sécuritaire, l’opération a été concrétisée après l’exploitation de renseignements faisant état d’un éventuel transport d’une importante quantité de drogue dure destinée à la vente sur le territoire de la wilaya de Sétif par des individus issus d’une wilaya frontalière dans l’Est du pays, ainsi qu’un autre groupe d’individus issus de la ville de Sétif dont les renseignements ont fait état de leur implication dans des affaires de trafic de drogue dure.

Les investigations et les recherches menées, dans ce contexte, ont permis l’arrestation de 11 suspects, la saisie de cette quantité de psychotropes et de drogue dure, en plus des deux véhicules touristiques, a indiqué l'officier de police Aissani.

Des dossiers pénaux ont été élaborés à l’encontre des membres de ce réseau pour "détention de drogue dure en vue de sa vente de manière illicite, importation, possession et transport de drogue dure de manière illégale et destinée à la vente".

Les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on noté.