La ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal, a mis en avant mercredi "la volonté politique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de renforcer les relations culturelles et les liens de fraternité entre les peuples algérien et égyptien", rappelant la décision du Président Tebboune lors de sa visite de travail et de fraternité en République arabe d'Egypte relative à l'ouverture d'un centre culturel algérien dans ce pays.

Dans une déclaration à l’APS, en marge de sa participation à l'ouverture de la Foire internationale du livre du Caire, la ministre a précisé que son département "veillera à ce que les cadres de ce centre soient issus du monde de la culture et jouissent d’une expérience pour assurer son bon fonctionnement".

Selon la ministre, certains centres culturels sont gérés de "manière irrationnelle", notamment en matière de ressources humaines où la quantité prime sur la qualité.

"Au lieu de servir à la promotion de la culture algérienne, les budgets sont dépensés dans les salaires !", a-t-elle regretté.

Concernant les centres culturels réclamés par la communauté algérienne dans de nombreux pays, Mme Chaalal a fait savoir qu’après l’Egypte, des centres culturels algériens seront ouverts dans d’autres pays. En attendant, le ministère compte organiser des semaines culturelles algériennes pour promouvoir la culture algérienne.

"Nous sommes en concertation avec nos représentations diplomatiques à l'étranger pour l’organisation de ces semaines qui permettront de pallier l'absence de centres culturels", a-t-elle dit.