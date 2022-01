La brigade de recherche de la gendarmerie nationale (GN) à Alger a réussi à démanteler un réseau criminel composé de six (06) personnes, avec l'implication de quatre (04) agences touristiques opérant dans les wilayas d'Alger et Boumerdès, spécialisé dans le trafic d'êtres humains et la fraude.

"Le réseau criminel fait passer clandestinement des personnes vers des pays étrangers en utilisant de faux papiers, avec la complicité de personnes activant à l'intérieur et à l'extérieur du pays, en échange d'énormes sommes d'argent , les victimes étant exposées à la fraude et à l'escroquerie", indiquent jeudi les services de la Gendarmerie nationale dans un communiqué.

Le réseau criminel, note la même source, adopte une "méthode criminelle dans les transactions financières illégales, lors desquelles les membres recourent aux outils illégaux (cartes de paiement électroniques et monnaies virtuelles) afin de transférer des fonds en devise vers et de l'étranger, pour échapper au contrôle et ne pas laisser de traces de leurs transactions financières suspectes".

L'opération a permis "la saisie d'un grand nombre de passeports, de permis de conduire internationaux, de cartes de paiement électroniques et de PC utilisés dans la falsification de divers documents et sceaux", selon la même source.

Ont également été saisis "des téléphones portables dotés d’applications utilisées dans la conversion d’argent en devise, ainsi que de grosses sommes d'argent en monnaie nationale et en devise".

Après parachèvement des procédures légales, les détenus seront "présentés devant les juridictions compétentes", a conclu le communiqué.