L’Algérie a exprimé son soutien à la candidature du Royaume d’Arabie saoudite pour abriter l'Exposition universelle de 2030, en soulignant sa volonté d'accorder une attention prioritaire au rehaussement du rang et du rôle collectifs des pays arabes dans le concert des nations, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

"L’Algérie suit de très prêt le déroulement des processus de préparation des grands évènements internationaux qui constitueront des articulations majeures de l’ordre des relations internationales de la période post-Covid", a affirmé le ministère des Affaires étrangères, précisant que "dans ce contexte, l’Expo 2030 prend place parmi les évènements mondiaux de première importance qui font l’objet d’une compétition entre plusieurs candidatures crédibles présentant des atouts spécifiques non-négligeables".

Le ministère a ajouté que l’Algérie, "qui est animée par le souci de contribuer à une prise de participation accrue du monde arabe dans le nouvel ordonnancement des relations internationales en gestation, relève avec satisfaction les caractéristiques distinctives de la candidature du Royaume d’Arabie Saoudite, dont le niveau de développement économique, scientifique et technologique constitue un gage significatif d’attractivité et de créativité".

"Dès son investiture dans la noble mission de Président du Sommet des Souverains et Chefs d’Etat de la Ligue des Etats Arabes, l’Algérie accordera une attention prioritaire au rehaussement du rang et du rôle collectifs des pays arabes dans le concert des nations. Dans cet esprit, la promotion et le succès de la candidature de l’Arabie Saoudite pour accueillir l’Expo 2030, lors des élections qui auront lieu en 2023, seront naturellement une partie intégrante du mandat de l’Algérie dont elle s’acquittera pleinement", a conclu le MAE .