La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi a reçu jeudi le président du Conseil d'Affaires algéro-américain, Smail Chikhoune, avec qui elle a évoqué l’acquisition du savoir-faire et de technologies dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets, ainsi que l’accompagnement des investisseurs algériens à travers un partenariat avec leurs homologues américains.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer le partenariat et l'investissement entre les jeunes et les entrepreneurs algériens porteurs de projets verts et les investisseurs américains dans le domaine de l'économie verte, indique un communiqué du ministère.

D'autre part, Mme. Moualfi a reçu, lors de la même journée, le président de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi. Une rencontre, ajoute le ministère, qui intervient conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à associer la société civile, étant un élément essentiel dans la réalisation des objectifs du développement national.

Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre de la sensibilisation des citoyens à la protection de l'environnement et la consécration d’une culture de consommation amie de l’environnement.

Dans ce contexte, la ministre a affirmé sa disponibilité à travailler de concert avec l'APOCE et d'autres organisations activant dans le domaine de la protection de l'environnement.