La ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal, a assisté mercredi, en compagnie de son homologue égyptienne, Ines Abdel Dayem, à la cérémonie d'ouverture de la 53e édition de la Foire internationale du livre du Caire qui se poursuivra jusqu’au 7 février prochain, a indiqué un communiqué du ministère.

Arrivée lundi au Caire avec la délégation ministérielle accompagnant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans sa visite de travail et de fraternité en Egypte, Mme Chaalal a visité le pavillon de l'Algérie qui participe à cette Foire internationale avec plus de 600 titres et sept écrivains.

La présence de la ministre à cette exposition reflète les bonnes relations entre l'Algérie et l'Egypte et traduit la volonté des deux pays de renforcer la coopération et les échanges bilatéraux, a souligné la même source.

Près de 250 éditeurs arabes et étrangers prennent part à cette 53e édition de la Foire internationale du livre du Caire, dont l’invité d’honneur est la Grèce et pour laquelle un protocole sanitaire de prévention de la propagation du Covid-19 a été mis en place.

L'Algérie participe à cette exposition avec plus de 600 ouvrages dans divers domaines (littérature, histoire, culture, architecture, livres jeunesse, etc.) publiés au cours des deux dernières années.