La Coordination des établissements universitaires et de la recherche d'Oran a décidé mardi de la reprise des examens dans les structures de l'enseignement supérieur à partir de samedi prochain 29 janvier, a-t-on appris mardi auprès de la Coordination.

La décision a été prise lors d’une réunion de la Coordination à l’Université d’Oran 2 "Mohamed Benahmed", consacrée au suivi de la situation sanitaire au niveau des différents établissements universitaires et de la recherche.

En conséquence, la Coordination appelle les établissements universitaires et de recherche à organiser les examens suivant le protocole sanitaire de prévention contre la pandémie de Covid-19.

Les résidences universitaires devront donc accueillir des étudiants à partir de vendredi prochain, avec le durcissement des mesures préventives contre le Coronavirus et chaque établissement universitaire annonce le calendrier de reprise de ses activités pédagogiques suivant les moyens disponibles et sa situation , a-t-on fait savoir.

A rappeler que l'activité pédagogique en présentiel (cours et examens) dans ces ét ablissements universitaires a été suspendue samedi dernier pour une semaine en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

La wilaya d'Oran dispose de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Benbella", de l'Université d'Oran 2, "Mohamed Benahmed" et de l'Université des sciences et de technologie "Mohamed Boudiaf" (USTO-MB), en plus d'établissements de recherche et des oeuvres universitaires.