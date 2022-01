La direction "Algérie poste" de la wilaya de Relizane a programmé la réalisation et l'aménagement de 8 bureaux de poste, au titre de l’année en cours, a-t-on appris mercredi du directeur de wilaya de la poste et des télécommunications, Mohamed Boudali.

Il s'agit de la réalisation de deux nouveaux bureaux de poste aux quartiers "Ziraiya" et "Toub" sis au chef-lieu de wilaya et l’aménagement de locaux commerciaux en trois (3) bureaux de poste dans les communes de Ammi Moussa et au nouveau pôle urbain de Bendaoud, a indiqué M. Boudali à l’APS.

Il est prévu, également, la rénovation de la recette principale à Oued R’hiou, de même que de bureaux de poste à Ramka et Maaziz (Mazouna), selon le même responsable.

Les responsables du secteur envisagent la création de nouveaux bureaux de poste dans les zones à forte densité postale , à l’instar des communes de Relizane, Sidi M’hamed Benaouda, Mediouna, Jdiouia, Mendes, Ammi Moussa, Oued Rhiou et Zemmoura.

L’année passée a connu l’aménagement de locaux en bureaux de postes, dans le cadre du plan "Algérie poste" pour améliorer les services des clients, au niveau des communes d’El Matmar et de Yellel, aux côtés de l’aménagement et la réhabilitation du bureau de poste "Ouled Souid" dans la commune de Zemmoura.