Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a regagné, mardi soir Alger, après avoir effectué une visite de travail et de fraternité de deux jours en République arabe d'Egypte.

Le chef de l'Etat a été accueilli à l'Aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, le Général de corps d'Armée, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha et le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

Cette visite a permis aux deux parties de souligner la nécessité d'une action commune aux niveaux arabe et africain et du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique.