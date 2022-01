Une quantité de 30 kilos de graines de cèdre de l’Atlas a été semée au niveau du parc national du Djurdjura (PND) dans une opération de reconstitution des espaces touchés par les incendies, a-t-on appris mercredi des responsables de cet organisme.

L'opération de semis à la volée de 30 kilos de graines de cèdre de l’Atlas a été réalisée, récemment, par le secteur d’Ath Ouabane du PND, au niveau du massif forestier d’Ait Allaoua, a indiqué à l’APS le chargé de communication et conservateur principal au Parc national du Djurdjura, Ahmed Alileche.

Parallèlement à cela, 2000 boules de graines de cette espèce "noble" ont été également semés au niveau du même site, a ajouté M. Alileche, précisant que la parcelle forestière concernée par cette action s’étend sur deux hectares de forêt mixte (chêne vert et cèdres).

Pour rappel des initiatives similaires visant la reconstitution du patrimoine forestier ravagé par les incendies ont été menées sur d’autres sites. C’est le cas, notamment, au niveau de la cédraie de Tala Guilef (intégré dans le parc national du Djurdjura), a-t-on appris du chef de ce secteur, Mahdi Abdelaziz.

Selon ce responsable, au moins quatre volontariats de semer à la volée et de plantation de pin noir, une espèce endémique au Djurdjura et protégée, et de cèdre de l’Atlas ont été effectués par le secteur de Tala Guilef du PND.

Ces actions ont permis de semer pas moins de 100 kilos de graines de cèdre et de mettre en terre 250 plants de cette même espèce et 70 plants de pin noir, a précisé la même source.