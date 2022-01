Le Parlement arabe a appelé, mardi, la communauté internationale à exiger des autorités israéliennes la fin des détentions administratives visant les Palestiniens. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, au président de l'Union interparlementaire et aux chefs des parlements régionaux, ainsi qu'au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le président de l'institution arabe, Adel Al-Soumi, a condamné les violations systématiques israéliennes contre le peuple palestinien.

Dans sa missive, le président du Parlement arabe a appelé la communauté internationale à contraindre les autorités iraéliennes à respecter le droit international, en particulier la quatrième Convention de Genève, à mettre un terme aux détentions administratives et aux souffrances des détenus administratifs. Al-Soumi a indiqué en outre que le Parlement arabe condamne et rejette ces mesures contraires au droit international, résolutions pertinentes de l'ONU, conventions internationales et aux résolutions des organisations des Nations Unies concernées par les droits de l'homme, tout en les considérant comme "un crime de guerre" relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI). Il a affirmé que le Parlement arabe continuait à dénoncer ces pratiques au niveau international et a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces politiques arbitraires et assurer la protection internationale du peuple palestinien, ainsi que son droit légitime d'établir son Etat indépendant avec El Qods comme capitale.