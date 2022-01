Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a quitté hier mardi la République arabe d'Egypte après une visite de travail et de fraternité de deux jours.

Le Président Tebboune a été salué à son départ de l'aéroport international du Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et de hauts responsables égyptiens.

Le chef de l'Etat a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi qui lui a réservé un accueil solennel au palais présidentiel au Caire.

Les deux présidents ont examiné lors de ces entretiens les voies et moyens de renforcement de la coopération algéro-égyptienne et la coordination et la concertation autour des questions d'intérêts commun.