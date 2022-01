Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, hier au Palais présidentiel au Caire, avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dans le cadre de sa visite de travail et de fraternité en République arabe d'Egypte.

Avant cette rencontre, un accueil solennel a été réservé au président Tebboune au Palais présidentiel par son homologue égyptien.

Les deux chefs d'Etat ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue une formation de la Garde républicaine qui leur a rendu les honneurs.

Auparavant, le chef de l'Etat avait déposé deux gerbes de fleurs sur les tombes du soldat inconnu et du président égyptien défunt, Anouar El Sadate.

Le président de la République est arrivé, lundi, au Caire pour une visite de travail et de fraternité de deux jours.

A son arrivée, il a été accueilli à l'Aéroport international du Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Des entretiens «riches et fructueux»

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, hier au Caire, que les entretiens qu'il a eus avec son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sissi étaient «riches et fructueux».

Lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le président égyptien à l'issue de leurs entretiens au Palais présidentiel du Caire, au deuxième jour de sa visite de travail et de fraternité en République arabe d'Egypte, le chef de l'Etat a déclaré que ces entretiens étaient «riches et fructueux et s'inscrivent dans le cadre des concertations permanentes et continues sur les relations bilatérales, et des efforts des deux pays pour le renforcement de la coopération arabe et africaine et la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans la région».

Il a ajouté avoir souligné avec son homologue égyptien la nécessité d»'oeuvrer ensemble à la préservation du rôle pionnier de l'Algérie et de l'Egypte en Afrique et dans la rive sud de la Méditerranée, et du rôle historique et géostratégique de la République arabe d'Egypte dans l'établissement de ponts de coopération pour nos frères arabes dans le continent asiatique».

Les entretiens ont également permis d'évoquer la coopération économique, notamment les échanges économiques et la facilitation de l'investissement entre les deux pays, a ajouté le président Tebboune.