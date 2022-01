Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a salué, hier, les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne dans le contexte des défis que connaît la région.

Dans une conférence de presse animée conjointement avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Président Al-Sissi a salué "les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne dans le contexte des défis que connaît la région".

"Il a été convenu de l'intensification des efforts communs sur la scène africaine et de la poursuite de la coordination et de la coopération au niveau de l'Union africaine (UA) pour réaliser la prospérité et la stabilité en Afrique", a-t-il ajouté.

Le président égyptien a réaffirmé la poursuite de la lutte contre le terrorisme "à travers l'activation des cadres de la coopération et les mécanismes de concertation et de coordination sur tous les niveaux, dont la réalisation du développement inclusif et faire face aux ingérences étrangères dans la région".

M. Al-S issi a indiqué que les entretiens qu'il a eus avec M. Tebboune étaient "intensifs et constructifs à travers lesquels nous avons abordé plusieurs questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun", ajoutant que "ces concertations reflètent notre volonté politique commune de renforcer les relations privilégiées entre les deux pays et de les promouvoir à des perspectives prometteuses dans divers domaines".