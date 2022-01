Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a indiqué que les questions arabes et africaines étaient au centre de ses entretiens, hier au Caire, avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.

Lors de ces entretiens, "il a été question des derniers développements sur la scène arabe et nous avons convenu de l’impératif de dynamiser les mécanismes de l’action arabe commune en vue de préserver la sécurité nationale arabe et protéger l'unité et la souveraineté des Etats arabes", a précisé le Président Al-Sissi lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, souhaitant plein succès à l’Algérie dans la présidence du prochain sommet arabe.

Concernant la crise libyenne, le président égyptien a affirmé que les deux parties "ont convenu de la nécessaire tenue des élections présidentielle et parlementaires, en concomitance avec le retrait de toutes les forces étrangères, les mercenaires et combattants étrangers, sans exception et dans des délais précis, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et aux conclusions des processus de Paris et de Berlin, en vue de restituer la Libye aux Libyens et réaliser son unité, sa souveraineté et sa stabilité".

Le Président Al-Sissi a, en outre, fait savoir que les entretiens avaient aussi porté sur les derniers développements de la question palestinienne et les efforts consentis pour préserver les droits du peuple palestinien et réaliser ses aspirations à un Etat indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods comme capitale.

Il a, également, été convenu de "renforcer les efforts communs sur la scène africaine, eu égard au rôle important que jouent l'Egypte et l'Algérie dans ce sens, poursuivre la coordination et la coopération dans le cadre de l'Union africaine (UA) et maintenir les efforts de soutien à la paix, la sécurité et le développement dans le continent africain, de manière à surmonter les éventuels défis et assurer la prospérité et la stabilité à tous les enfants du continent".

S'agissant des relations bilatérales, les deux parties ont convenu "d'accélérer les préparatifs pour la tenue de la prochaine session de la Grande commission mixte et du mécanisme de concertation politique, en consécration des relations bilatérales, du partenariat et des cadres de coopération et de coordination concernant toutes les questions d'intérêt commun", a-t-il ajouté.

"Nous avons abordé la question de la sécurité hydrique égyptienne, étant une partie de la sécurité nationale arabe et avons convenu de la nécessité de préserver les droits hydriques de l'Egypte, étant une question cruciale", a fait savoir M. Al-Sissi, ajoutant que le président Abdelmadjid Tebboune a "salué les efforts que déploie l'Egypte pour parvenir à un accord global et équitable concernant les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage de la renaissance".