Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a appelé, mardi à Alger, à une meilleure concertation avec toutes les parties concernées en vue d'aplanir les obstacles entravant la réalisation des projets touristiques.

Le ministre qui intervenait lors d’une rencontre par visioconférence avec les services externes du ministère, a relevé l’importance de cette rencontre qui vise à "suivre la mise en œuvre de la feuille de route du secteur à l’horizon 2024, issue du plan d’action du Gouvernement pour la relance du secteur".

Cette rencontre, a-t-il ajouté, sera une occasion pour "évaluer la mise en œuvre des recommandations de la rencontre tenue en novembre dernier, notamment en ce qui concerne l’installation des comités de wilaya en charge du suivi de la mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) et des décisions d’octroi de concessions en veillant à leur conformité avec les schémas approuvés".

Il sera également question de l'examen de la mise en œuvre des recommandations liées à "l’assainissement du foncier touristique q ui a perdu sa vocation et la récupération des assiettes foncières octroyées dans le cadre du droit de concession pour ce qui est des investissements qui peinent à démarrer, tout en focalisant sur l’accompagnement effectif des investisseurs et en aplanissant toutes les difficultés qui se posent sur le terrain".

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur l’impératif de "la mise en œuvre effective du projet de numérisation du secteur en coordination avec les services centraux du ministère, à travers la mise à jour des données, la rapidité d’interaction et l’utilisation des plateformes électroniques pour chaque wilaya".

Au volet Hébergement, le ministre a annoncé l'amendement et l'enrichissement de la circulaire interministérielle entre les ministères du Tourisme et de l'Intérieur, datée du 16 juin 2012, en vue de sa généralisation à toutes les wilayas, sachant qu’elle se limitait jusque-là aux régions côtières. D'autre part, le ministre a invité les directeurs du Tourisme à accélérer "l'envoi de formulaires pour fournir au secteur les informations nécessaires à la création d'une plateforme électronique qui servirait de référence dans divers événements nationaux et internationaux".

M. Hamadi a souligné la nécessité de renforcer le travail avec la Direction du Tourisme et de l'Artisanat de la wilaya d'Oran pour préparer les Jeux Méditerranéens, en dépêchant des inspecteurs pour renforcer le contrôle des établissements hôteliers et des produits artisanaux, mais également élaborer et concevoir des circuits touristiques communs dans l'Oranie.

L'occasion était pour le ministre d'appeler au respect des gestes barrières, compte tenu de l’augmentation du nombre des contaminations, rappelant l'instruction de son secteur (n 51, du 16 janvier) relative aux nouvelles mesures introduites au protocole sanitaire, visant à renforcer les opérations de contrôle des mesures du système de prévention, conformément aux instructions du Premier ministre.