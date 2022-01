Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a reçu mardi l’ambassadeur de Palestine en Algérie, Fayez Mohamed Abu Aita, avec lequel il a évoqué les relations «enracinées et profondes» qui lient les deux pays, a indiqué un communiqué de l’institution parlementaire.

Lors de la rencontre, tenue au siège de l'APN, et après avoir évoqué avec le diplomate palestinien «les relations historiques, enracinées et profondes» qui lient les deux pays, M. Boughali a réaffirmé «la position constante de l’Algérie à l’égard de la cause palestinienne sacrée et son soutien à la résistance et à la lutte du peuple palestinien pour le recouvrement de son droit légitime à l’établissement de son Etat avec El-Qods comme capitale», a précisé la même source.

Le président de l'APN a, dans ce cadre, mis en avant «les efforts du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la cause centrale pour tous les Algériens», soulignant que ces efforts visant à unir les rangs palestinien et arabe «atteindront l’objectif escompté».

M. Boughali a saisi l’occasion pour réaffirmer «le soutien total et inconditionnel de l'Algérie, Eta t et peuple, à la cause palestinienne» et souligner «l'importance de la solidarité et de la coordination avec tous les acteurs, à tous les niveaux, pour atténuer les souffrances du peuple palestinien et protéger ses lieux sacrés».

De son côté, l'ambassadeur palestinien a salué «les positions constantes et historiques de l'Algérie en faveur des Palestiniens».

Le diplomate palestinien a salué tout particulièrement «les positions du président de la République en faveur de la cause palestinienne et contre la normalisation avec l'entité israélienne, ainsi que l’intérêt qu’il a toujours attaché à la cause centrale de la nation arabe et islamique».