Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé mardi le "fermeture temporaire de tous les espaces culturels jusqu'à l'amélioration de la situation sanitaire", une décision motivée par l'augmentation sensible du nombre de contamination au coronavirus, indique un communiqué du ministère.

Cette décision, motivée par l'impératif de préserver la santé du citoyen et la lutte contre la propagation de la pandémie, s'applique à tous les espaces culturels incluant "les théâtres, les salles de cinéma, les bibliothèque de lecture publique, les maisons de la culture ou encore les musée et sites archéologiques", précise le communiqué.

Le ministère de la culture et des Arts rappelle, par ailleurs, que le pass vaccinal est "exigé", depuis le 28 décembre 2021, aux citoyens de plus de 18 ans pour pouvoir accéder aux espaces culturels, comme stipulé dans le décret exécutif 544-21.

En plus du pass vaccinal, le ministère insiste, auprès des responsables des structures, sur l'application "strict" du protocole sanitaire et des mesures barrières comme le port obligatoire du masque, la distanciation socia le et la "désinfection périodique des espaces culturels".

Le ministère de la Culture et des Arts a également instruit les responsables des établissements sous tutelle pour "organiser des campagnes de vaccination à grande échelle pour le personnel et les adhérants" des différentes structures.