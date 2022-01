Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, a tenu lundi une réunion de travail avec les membres des différents staffs de la sélection nationale, en prévision de la double confrontation face Cameroun pour le compte des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022.

"L'objet de cette réunion est de procéder également à une évaluation détaillée de la participation des Verts à la CAN-2021 au Cameroun, et surtout entamer la préparation des deux matchs phares de mars prochain", indique un communiqué de la FAF publié sur son site officiel.

Le président de la FAF a appelé à cette occasion à "la mobilisation de tout le monde et à faire preuve du même état d’esprit, voire plus, que celui qui a prévalu durant les trois dernières années qui ont permis à nos sélections nationales A et A' d’atteindre les sommets du football continental et arabe, mais aussi d’aligner une série d’invincibilité historique, sans compter tout le bonheur procuré pour le peuple algérien et les supporters des Verts en particulier", ajo ute-t-on.

"Le président a exhorté les uns et les autres à resserrer les liens et à ne pas céder aux attaques perfides de certains cercles qui, profitant de la sortie prématurée de la sélection, veulent nuire à la stabilité de la sélection nationale et à compromettre ses ambitions", conclut le communiqué de l'instance.

La sélection algérienne de football a hérité du Cameroun dans les barrages de la Coupe du monde Qatar-2022, prévus du 23 au 29 mars prochain.

Le match aller de cette double confrontation se jouera au Cameroun, alors que la retour se tiendra en Algérie.

Les " Verts " restent sur une surprenante et frustrante élimination dès le 1e tour de la CAN-2021, terminant à la dernière place du groupe E avec un point seulement.

Les tenants du titre, accrochés d’entrée par la Sierra-Leone (0-0), se sont inclinés par la suite à deux reprises : face à la Guinée équatoriale (1-0) et jeudi soir devant la Côte d’Ivoire (3-1).