Diverses dispositions ont été prises dans la wilaya de Timimoun pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et inciter le citoyen à se faire vacciner, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

Des instructions fermes ont été données pour la clôture des expositions, l’annulation de tous les regroupements et la fermeture des salles de fêtes, en vue de briser la chaine de contamination, au regard de la recrudescence récemment des cas de Covid-19, a-t-on signalé. Le wali de Timimoun, Youcef Bechlaoui, a appelé à plus de prise de conscience des risques de la maladie, et ce à travers l’exploitation des supports médiatiques existants, y compris les réseaux sociaux, ainsi que dans les prêches religieux, en plus de veiller au respect des mesures barrières et à la vaccination. Il a mis l’accent, lors de ses récentes sorties de terrain en zones d’ombre, sur l’immunité collective à atteindre via la vaccination, en tant que «meilleur moyen» de lutte contre ce virus ravageur. Les mesures préventives sont appliquées au sein des administrations à travers la wilaya, où les rendez-vous de r éception ont été reportés, ainsi que les visites officielles, avec un respect rigoureux de la distanciation physique et l’interdiction des regroupements de personnes. Pour sa part, et tout en insistant sur l’importance de la vaccination, le directeur de l’établissement public hospitalier de Timimoun, Abdallah Necira, a indiqué à l’APS que les moyens nécessaires, dont l’oxygène médical, les concentrateurs d’oxygène et les médicaments, ont été mobilisés pour faire face à d’éventuels cas d’urgence.