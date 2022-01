Le Groupe industriel minier Manadjim El-Djazair (MANAL) a mis en place une stratégie et un plan de travail pour le développement et la relance du secteur minier, a affirmé jeudi à Skikda son P-DG Mohamed Sakhr Harami. Le groupe a élaboré un plan de travail pour la mise en œuvre de la stratégie du ministère de l’Energie et des Mines visant la relance du secteur sur lequel l’économie nationale compte grandement pour remplacer celui des hydrocarbures, a indiqué M. Harami dans une déclaration à l’APS en marge de son inspection de la carrière de marbre de Filfila (Est de Skikda).

Cette stratégie concernera l’ensemble des mines d’Algérie, a précisé le P-DG de MANAL, ajoutant qu’il sera procédé, en premier lieu, à "la production des matières premières nécessaires pour réduire la facture d’importation, puis à l'exportation de l’excédent de sorte à augmenter les revenus en devises".

Le ministère de l’Energie et des Mines, a-t-il dit, "a fourni de grands efforts pour ouvrir le secteur minier à l’investissement, y compris aux opérateurs privés qui souhaitent investir dans l’exploration pour valoriser les multip les ressources minières que possède le pays afin de leur permettre de pénétrer les marchés mondiaux et augmenter les recettes du pays en devises étrangères".

De son côté, le P-DG de l’Entreprise nationale du marbre, Abdelhamid Bouab, a indiqué à l’APS que son entreprise a prévu, dans ce cadre, diverses mesures pour développer la carrière de marbre de Filfila et en augmenter la production par la maintenance des installations de production et la requalification de sa main d’œuvre qui compte des techniciens de haute compétence et de grande expérience. M. Bouab a ajouté que l’entreprise a installé début 2022 une direction spéciale pour le développement et l’investissement sous l’égide de sa direction générale en vue de booster le développement de la production et des stocks et augmenter la production au cours des prochaines années. M. Bouab a précisé que son entreprise produit actuellement entre 11.000 et 15.000 m3 de marbre par an et avec la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, il est attendu que la production passe, à l’avenir, à 20.000 m3/an.

Un accord d’exportation de 500 m3 de marbre a été signé avec un opérateur économique jordanien qui a exprimé à l’APS son "émerveillement" pour la qualité du marbre local qui égale en solidité et en brillance le marbre européen, affirmant sa dispositi on à en importer d’autres quantités. Le P-DG du groupe Manadjim El-Djazair était accompagné du président de la Fédération des mines d’Algérie, Mohamed Mekki.