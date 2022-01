Les prix du pétrole ont légèrement fléchi vendredi, dans le sillage d'une nouvelle chute du marché boursier à New York, mais la tendance reste soutenue à cause des tensions entre les Etats-Unis et la Russie sur la situation en Ukraine. Les cours, qui avaient chuté davantage en séance, ont regagné une partie du terrain perdu pour conclure en légère baisse.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a lâché 0,55% à 87,89 dollars. A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a cédé 0,47% à 85,14 dollars. "Les cours sont entraînés à la baisse par ce que l'on voit sur le marché boursier", a relevé Andy Lipow de Lipow Oil Associate alors que Wall Street a clôturé sur une nouvelle baisse et que le Nasdaq est nettement en zone de correction.