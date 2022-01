Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a décidé de suspendre les cours à travers toutes les structures d'enseignement coranique pour une durée de 10 jours, à partir de jeudi, dans le cadre des mesures prises en vue de juguler la propagation du Coronavirus, indique un communiqué du même ministère. "Dans le cadre des mesures prises à l'effet de juguler la propagation du Coronavirus et conformément aux décisions prises par les autorités suprêmes du pays à cet effet, portant suspension des cours dans les établissements éducatifs pour une durée de 10 jours, à partir de jeudi le 22 janvier, l'administration centrale du ministère a saisi les Directions des affaires religieuses et des wakfs et les informe de la décision de la suspension les cours dans toutes les structures d'enseignement coranique". Selon la même source, " la décision concerne les écoles coraniques, les zaouïas, les classes et les Halqate d’apprentissage (en groupe), pour une durée de dix jours, et ce, à partir de jeudi".