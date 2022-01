Le wali d'Alger Ahmed Mabed a pris jeudi des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, en raison de l'évolution de la situation épidémiologique, et en application des décisions des hautes autorités du pays à cet effet, a indiqué un communiqué des services de la Wilaya d'Alger.

Ces mesures, en vigueur depuis jeudi 20 janvier, prévoient la fermeture pour 10 jours, de tous les espaces récréatifs et de loisirs dans la wilaya d'Alger, ainsi que le port obligatoire du masque dans toutes les administrations publiques, les services publics, les espaces commerciaux, les transports et dans la rue, précise le communiqué. M. Mabed a appelé l'ensemble des administrations, les établissements et institutions publics et les différentes structures publiques à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect strict du port du masque et du protocole sanitaire. Le non-respect de ces mesures entrainera l'application des sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur, précise la communiqué.