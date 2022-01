La Prière d'El-Istisqa a été accomplie samedi à travers les mosquées de la République, en raison de la sécheresse enregistrée dans plusieurs wilayas du pays. Cette prière accomplie à partir de 10h, est une Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL) qui s'effectue en deux unités de prières (Rak'ah) et un prêche à l’adresse des fidèles.

Les imams ont ainsi appelé les fidèles à remercier Allah pour ses bienfaits et à le vénérer, les mettant en garde contre les raisons et les mauvaises actions menant à la sècheresse, tout en les incitant à demander le pardon du Tout-Puissant et invoquer sa miséricorde pour qu’il fasse tomber de la pluie. Jeudi, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait appelé les imams de la République à accomplir Salat El-istisqa (prière surérogatoire pour la demande de la pluie) samedi d’après, suite à la sécheresse enregistrée dans plusieurs wilayas du pays et aux demandes de citoyens souhaitant accomplir cette prière.

Le ministère avait saisi toutes ses directions de wilaya en vue d'accomplir la prière pour la pluie, invitant par la même les moquées à consacrer une partie du prêche de la Djoumouâa (vendredi) à implorer Allah et à rappeler les fidèles de la méthode d'accomplissement de cette prière.