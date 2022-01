Un minaret antique pluriséculaire, un des joyaux de l'architecture islamique en Afghanistan, a été fragilisé par le double séisme meurtrier survenu lundi dans l'ouest du pays, et risque de s'effondrer, ont alerté les autorités locales.

Le minaret de Jam, construit au XIIe siècle, avait déjà besoin d'être restauré avant ces tremblements de terre, survenus coup sur coup lundi.

Mais la catastrophe a fragilisé encore davantage ce monument de 65 mètres de haut, selon un responsable local.

"Des briques se sont détachées et le minaret en lui-même est encore plus incliné" qu'auparavant, a expliqué mercredi soir le chef du département culturel de la région de Ghor.

"S'il ne fait pas l'objet d'une attention particulière, il est possible que le minaret s'effondre", a-t-il averti.

Le double séisme de lundi a tué au moins 22 personnes et détruit près d'un millier d'habitations lundi dans la province de Badghis, dans l'ouest afghan.

Célèbre pour ses motifs en brique et ses inscriptions au sommet sur fond de céramique bleue, le minaret de Jam est situé à la limite des provinces de Ghor et d'Herat, à l'emplacemen t présumé de Firuzkuh, capitale de l'empire ghoride (1000-1215) qui a dominé l'Afghanistan et certaines parties de l'Inde aux XIIe et XIIIe siècles.

Il a jusqu'ici survécu aux séismes, inondations et tempêtes, fréquents dans la région. L'Unesco l'a placé depuis 2002 sur sa liste du patrimoine mondial en péril.