Les auteurs d'une tentative de cambriolage d'une bijouterie sise à Fréha, à l'Est de Tizi-Ouzou, ont été arrêtés, en flagrant délit, a indiqué vendredi la sûreté de wilaya dans un communiqué.

La mise en échec de cette opération est intervenue suite à l'exploitation, par les services de la sûreté urbaine de Fréha, la brigade de police judiciaire et la brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la sûreté de daïra d’Azazga ainsi que du service de police judiciaire de la sûreté de wilaya, d'un "renseignement faisant état d’un projet de cambriolage en préparation, ciblant une bijouterie, sise à Fréha".

Les investigations entreprises dans le cadre de cette affaire ont permis de "cerner les intentions des auteurs de ce projet criminel" et d'élaborer un plan pour mettre en échec ce projet de cambriolage, a-t-on précisé de même source.

Le plan en question s'est soldé, a-t-on souligné, par l'interpellation, en flagrant délit, de deux individus, l’un, originaire d’Alger, portant une arme blanche (poignard), des colliers en plastique et du chatterton et l’autre, demeurant à Tigzirt (Tizi-Ouzou) et q ui était au volant d'un véhicule.

Une troisième personne, une jeune femme, originaire de la wilaya de M’sila, "complice dans cette affaire", a été arrêtée par la suite, selon le communiqué de la sûreté de wilaya.

Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés au parquet d’Azazga pour "association de malfaiteurs en vue de commission d’un cambriolage avec arme blanche", est-il indiqué dans le communiqué.