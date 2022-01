La brigade criminelle de la police judiciaire de Tlemcen a saisi dernièrement plus de 15 grammes de cocaïne et l’arrestation de trois mis en cause dans cette affaire, a-t-on indiqué samedi dans un communiqué de la cellule la sûreté de wilaya.

L'opération a eu lieu suite à l'arrestation d'un individu faisant l'objet d'un mandat d'arrêt (un baron de la drogue) à bord d'un véhicule.

Cette personne recherchée pour des affaires de drogue, utilisait une fausse identité et un faux permis de conduire et des documents de véhicule falsifié, a-t-on indiqué.

L'enquête a permis l'arrestation de deux autres individus et la saisie, en leur possession, de la quantité de drogue dure préparée pour trafic, en plus d'armes blanches, d'une bombe de gaz lacrymogène et deux faux pistolets, ainsi que deux véhicules touristiques dont un recherché dans une affaire d'abus de confiance.

Les trois prévenus arrêtés ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen pour trafic de drogues dures (cocaïne) au sein d'un groupe criminel organisé, détention d'armes blanches et de deux pistole ts contrefaits, usurpation d'identité, escroquerie, abus de confiance, sabotage volontaire de bien d'autrui et falsification de documents officiels, selon la même source.