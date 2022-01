Huit (8) personnes ont trouvé la mort et 352 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, durant les dernières 48 heures, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Les éléments de la Protection civile sont, en outre, intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 64 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (Co) émanant d'appareils de chauffage et de chauffes eau de leurs domiciles à travers plusieurs wilaya, ajoute la même source, déplorant, néanmoins, cinq (05) cas de décès enregistrés à Djelfa.

Il s'agit de trois (03) personnes de sexe masculin, âgées de 27, 24 et 21 ans, ayant péri asphyxiées par les gaz brulés émanant du choppement d’un véhicule stationné dans le garage du domicile familial, sis dans la zone Kouar, commune d’Ain Feka, précise-t-on.

Le 4éme décès a été enregistré dans la wilaya de Bejaia et concerne un jeune homme de 47 ans, asphyxié par le Co émanant du chauffage du domicile familial, sis au village Chelhab, alors que la 5éme victime, un sexagénaire, a été recensée à Tlemcen.

Le décès est survenu également à la suite de l'inhalation du Co émanant du chauffage du domicile familial, sis au village El Ghéraima, commune Djebala, est-il ajouté.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 138 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique, ainsi que 29 autres de désinfection générale, ciblant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute-t-on.

Les unités de la Protection civile sont également intervenues pour l’extinction et la circonscription de 4 incendies divers, ayant pris dans les wilayas d'Alger, M’sila , Mostaganem et Constantine, et incommodant 5 personnes, conclut la DGPC.