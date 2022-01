La Libye a annoncé le lancement de la réunification de sa Banque centrale, scindée en deux branches depuis de nombreuses années, une étape qualifiée d'"historique" par les Etats-Unis.

"Un contrat de prestation de services professionnels visant à soutenir la mise en œuvre de la feuille de route de la réunification a été signé avec Deloitte, une société de services professionnels", a indiqué le communiqué de la Banque centrale relayé par des médias.

D'après les responsables des deux branches de la Banque centrale divisées entre les régions Est et Ouest du pays, la première phase du processus de réunification pourrait être achevée, d'ici le mois de juillet prochain.

S'exprimant à ce sujet sur Twitter, après sa rencontre, jeudi, avec le gouverneur de la Banque centrale de Libye, Seddik Al-Kabeer, l'ambassadeur des Etats-Unis en Libye, Richard Norland, a qualifié cette étape d'"historique qui contribuerait à la stabilité financière et politique de la Libye, tout en encourageant l'équipe de la banque à "continuer à travailler avec transparence et engagement pour achever le proc essus rapidement".