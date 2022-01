Cinq personnes, dont trois enseignants et un proviseur, ont été enlevées mardi dans un lycée par des hommes armés et sont toujours retenus dans le Nord-Ouest du Cameroun, l'une des deux régions anglophones, en proie à un conflit armé entre séparatistes et soldats, a indiqué vendredi un syndicat d'enseignants. "Un groupe armé a fait irruption mardi dans l'enceinte du lycée bilingue de Weh et a enlevé 5 personnes", a affirmé Roger Kafo, secrétaire général du Syndicat national des enseignants du secondaire (Snaes). Les otages sont "le proviseur, le censeur et trois enseignants du lycée", a énuméré M. Kafo. "A ce jour, nous n'avons aucune nouvelle des otages et aucun n'a été libéré", a-t-il ajouté.

Les enlèvements d'enseignants sont relativement fréquents dans les régions anglophones du Cameroun. Les séparatistes armés attaquent régulièrement des écoles auxquelles ils reprochent leur enseignement en français, et tuent des fonctionnaires, dont des enseignants, qu'ils accusent de "collaborer" avec Yaoundé.

Ou bien enlèvent des élèves qu'ils libèrent par la suite.