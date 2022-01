Les inscriptions des effectifs concernés par la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue l’été prochain à Oran, ont été lancées, a-t-on appris samedi du comité d’organisation de cette grande manifestation sportive.

La même source a précisé que le processus d’inscription pour les Comités nationaux olympiques se déroulera en 3 phases. La première phase s’étale du 17 Janvier au 18 mars, elle concerne l’inscription des pays dans chaque épreuve par nombre d’athlètes, le staff médical, ainsi que le staff technique et les autres membres de la délégation.

S’agissant de la deuxième phase, elle débute le 19 mars et prend fin le 1er avril, période durant laquelle les Comités nationaux olympiques devront envoyer la liste nominative longue. Quant à la phase numéro 3, qui débutera le 2 avril, elle permet aux Comités nationaux en question de commencer à confirmer leurs listes courtes, détaille-t-on de même source. Quelque vingt-cinq pays des deux rives de la méditerranée sont concernés par les JM que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire. Plus de 4.000 athlètes sont attendus à Oran pour l’occasion où ils vont se produire dans pas moins de 24 disciplines sportives.