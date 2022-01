Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, s'est entretenu, jeudi, avec l'ambassadeur d'Egypte en Algérie, Mokhtar Gamil Tawfik Wardia, autour du renforcement du partenariat bilatéral dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le jumelage interuniversitaire entre les deux pays.

Cette entrevue a été l'occasion de présenter "la nouvelle vision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment en matière de coopération", précise un communiqué de ce département ministériel.

Dans ce sillage, la partie algérienne a souligné que "les échanges et le partenariat doivent être basés sur le principe de la complémentarité et de l'excellence, en privilégiant le réseautage des pôles d'excellence et la mise en place de projets de recherche partenariale en lien avec le secteur socioéconomique".

Elle a rappelé, à cet égard, "les axes prioritaires auxquels elle attache une grande importance, à savoir la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la santé du citoyen".

Par ailleurs, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ont rappelé "toute la volonté qui les anime afin de renforcer le partenariat et le jumelage interuniversitaire, la mobilité académique, l'échange d'informations et d'expériences", note le même source.

A ce titre, il a été proposé d'organiser, prochainement, un colloque regroupant les établissements universitaires algériens et égyptiens dans la perspectives d'"identifier les nouvelles pistes de coopération à la faveur de cette vision nouvelle".

Cet événement offrira "une opportunité pour les deux pays de partager leurs expériences sur les grands défis auxquels ils sont confrontés au plan de la gouvernance, de la qualité, de l'employabilité et de l'innovation", a-t-on expliqué.

Les deux parties se sont félicitées, d'autre part, de "la finalisation du programme exécutif pour les années 2022-2024, dont la signature interviendra prochainement et ont convenu de renforcer la coordination entre des équipes de recherche des deux pays à l'effet d'améliorer leur positionnement dans la réponse aux appels à projets dans le cadre des programmes internationaux", ajoute le communiqué.