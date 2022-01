Le coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a souligné mercredi la nécessité d'une approche coordonnée pour surmonter les obstacles politiques, économiques et institutionnels qui s'opposent à une paix israélo-palestinienne.

La dégradation de la situation économique, sécuritaire et politique dans les territoires palestiniens occupés se poursuit, et des mesures sont nécessaires de toute urgence pour empêcher la situation de s'aggraver, a-t-il déclaré au Conseil de sécurité lors d'un point de presse.

La situation budgétaire de l'Autorité palestinienne reste désastreuse, menaçant sa stabilité institutionnelle et sa capacité à fournir des services à son peuple. La violence se poursuit également sans relâche à travers les territoires palestiniens occupés, y compris de la part des colons israéliens. Elle fait de nombreuses victimes palestiniennes et israéliennes, et accroît le risque d'une escalade généralisée. Les activités de colonisation, les démolitions et les expulsions ont également continué, alimentant le désespoir et atténuant les chances de parvenir à une solution négociée, a-t-il affirmé.

"Nous devons être honnêtes quant à ce qui est nécessaire pour inverser ces tendances et donner un nouvel élan au processus de paix. Des approches fragmentaires et des demi-mesures ne feront que garantir que les problèmes sous-jacents qui entretiennent le conflit continuent à s'envenimer et à s'aggraver avec le temps", a indiqué M. Wennesland.

Les mesures unilatérales et les facteurs de conflit doivent cesser. Des réformes politiques et économiques doivent être mises en œuvre pour garantir la capacité de l'Autorité palestinienne à fonctionner efficacement, tout en renforçant la confiance et le soutien des donateurs, a-t-il ajouté.